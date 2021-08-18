Video Yaşam Evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti | Video

Evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti | Video

Evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti | Video
18.08.2021 | 11:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eda Nur Kaplan’ın ölümü intihar olmayabilir! Ailesi, evdekiler hakkında suç duyurusunda bulundu | Video 02:30
Eda Nur Kaplan'ın ölümü intihar olmayabilir! Ailesi, evdekiler hakkında suç duyurusunda bulundu | Video 18.08.2021 | 11:51
Son dakika! 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, intihar etmedi mi? Arkadaşı, ablası gibi ifade vermiş! | Video 02:27
Son dakika! 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, intihar etmedi mi? Arkadaşı, ablası gibi ifade vermiş! | Video 18.08.2021 | 11:43
Ayakları bağlanıp sürüklenen sokak köpeği öldü | Video 06:01
Ayakları bağlanıp sürüklenen sokak köpeği öldü | Video 18.08.2021 | 11:23
Evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti | Video 00:58
Evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti | Video 18.08.2021 | 11:23
İstanbul’da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti | Video 05:08
İstanbul’da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti | Video 18.08.2021 | 10:44
Taksim’de akılalmaz olay: Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı | Video 02:16
Taksim’de akılalmaz olay: Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı | Video 18.08.2021 | 10:42
Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı | Video 00:24
Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı | Video 18.08.2021 | 10:42
Konya’daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı | Video 03:24
Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı | Video 18.08.2021 | 10:38
Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı | Video 02:15
Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı | Video 18.08.2021 | 10:38
Çamaşır makinesinin arkasına saklanırken hırsız yakalandı | Video 05:34
Çamaşır makinesinin arkasına saklanırken hırsız yakalandı | Video 18.08.2021 | 10:22
Arkadaşının engellemesine rağmen taksiden cep telefonu çaldı | Video 02:52
Arkadaşının engellemesine rağmen taksiden cep telefonu çaldı | Video 18.08.2021 | 10:22
Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu | Video 02:14
Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu | Video 18.08.2021 | 10:22
Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme! Şüphelilerden Mustafa Okşen hayatını kaybetti | Video 02:13
Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme! Şüphelilerden Mustafa Okşen hayatını kaybetti | Video 18.08.2021 | 10:27
Asker eğlencesi meydan muharebesine döndü | Video 00:39
Asker eğlencesi meydan muharebesine döndü | Video 18.08.2021 | 09:58
Erzurum’da 160 milyon yıllık keşif | Video 04:39
Erzurum’da 160 milyon yıllık keşif | Video 18.08.2021 | 09:56
Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle cezbediyor | Video 02:03
Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle cezbediyor | Video 18.08.2021 | 09:41
Bursa’da korku dolu anlar! Yangın sonucu çöktü 02:30
Bursa'da korku dolu anlar! Yangın sonucu çöktü 18.08.2021 | 09:26
Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi | Video 02:03
Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi | Video 18.08.2021 | 09:41
SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bilim Kurulu’ndan kritik toplandı! 01:55
SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bilim Kurulu'ndan kritik toplandı! 18.08.2021 | 09:34
12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi | Video 03:05
12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi | Video 18.08.2021 | 09:09

Samsun’da kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından kafasından vurulan 16 yaşındaki kız tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, önceki akşam saat 21.30 sıralarında Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bekar olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Erkan A., evlenmek istediği 16 yaşındaki dayısının kızı Ebru A.'nın evine gitti. Burada çıkan tartışmada Erkan A. yengesi Hacer A (52) ile Ebru A.'ya tabancayla ateş açarak yaraladı. Hacer A. olay yerinde hayatını kaybederken, kafasından vurulan Ebru A. ise ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Ebru A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ebru A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatı kaybetti. Jandarma ekiplerinin olay yerinde tabancadan çıkan 8 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği ele geçirdiği, olaydan sonra yakalanan Erkan A.'nın dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA