Evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti | Video
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Samsun’da kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından kafasından vurulan 16 yaşındaki kız tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, önceki akşam saat 21.30 sıralarında Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bekar olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Erkan A., evlenmek istediği 16 yaşındaki dayısının kızı Ebru A.'nın evine gitti. Burada çıkan tartışmada Erkan A. yengesi Hacer A (52) ile Ebru A.'ya tabancayla ateş açarak yaraladı. Hacer A. olay yerinde hayatını kaybederken, kafasından vurulan Ebru A. ise ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Ebru A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ebru A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatı kaybetti. Jandarma ekiplerinin olay yerinde tabancadan çıkan 8 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği ele geçirdiği, olaydan sonra yakalanan Erkan A.'nın dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.