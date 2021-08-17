Evlere girip telefonları çaldı! Önce kameralara sonra polislere yakalandı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Evlere girip telefonları çaldı! Önce kameralara sonra polislere yakalandı 17.08.2021 | 12:07
05:54
06:30
00:30
Komşu katili ana-oğul tutuklandı: İkisi de sabıkalı çıktı 17.08.2021 | 11:15
00:29
00:24
02:10
Yaktığı ateşi söndürtmeyen şahıs polise zor anlar yaşattı 17.08.2021 | 09:43
00:28
Bursa'da makas atan motosiklet sürücüsüsün feci kazası kamerada! 17.08.2021 | 09:42
01:49
Bursa'da alkollü ve ehliyetsiz yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti 17.08.2021 | 09:17
04:41
03:17
İstanbul Esenyurt’ta kaçak göçmenler nargile içerken yakalandı 17.08.2021 | 09:07
04:00
İntihar girişimini gören telefonuna sarıldı | Video 16.08.2021 | 17:46
02:59
Şarkıcı Güllü’den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu | Video 16.08.2021 | 16:38
00:12
Sancaktepe’de sanal tombala oynanan iş yerine baskın | Video 16.08.2021 | 16:36
00:18
Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 16.08.2021 | 15:41
04:25
Sanayi esnafı o geceyi anlattı: "Dükkanlarımızın gidişini izledik" | Video 16.08.2021 | 15:41
04:14
Doğu Anadolu’yu bekleyen deprem tehlikesi | Video 16.08.2021 | 15:20
00:34
Öfkeli damat kayınbiraderini böyle vurdu | Video 16.08.2021 | 15:20
01:59
Başakşehir’de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video 16.08.2021 | 14:21
00:59
Ağrı'da sel felaketi! Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu | Video 16.08.2021 | 14:21
İstanbul’da üç ayda 6 eve girerek 15 cep telefonu çalan bir kişi önce güvenlik kamera görüntülerine ardından da polislere yakalandı.
İstanbul Polisi; 6 Nisan ile 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında Beylikdüzü İlçesi'nde 6 farklı adrese girerek toplamda 15 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar çalan 23 yaşındaki A.A.'yı gözaltına aldı.
Şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.