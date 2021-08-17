Evlere girip telefonları çaldı! Önce kameralara sonra polislere yakalandı

İstanbul’da üç ayda 6 eve girerek 15 cep telefonu çalan bir kişi önce güvenlik kamera görüntülerine ardından da polislere yakalandı.

İstanbul Polisi; 6 Nisan ile 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında Beylikdüzü İlçesi'nde 6 farklı adrese girerek toplamda 15 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar çalan 23 yaşındaki A.A.'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.