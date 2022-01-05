Evleri küle dönmüştü. Gözyaşları, yerini mutluluk fotoğrafına bıraktı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kayseri'de 3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada | Video 05.01.2022 | 16:30
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İstanbul'da metrobüste yangın paniği | Video 05.01.2022 | 15:59
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Eyüpsultan'da İETT otobüsü arızalandı, trafik felç oldu | Video 05.01.2022 | 15:30
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İstanbul Bakırköy’deki lüks araç amblemi hırsızı minibüs şoförü kamerada 05.01.2022 | 14:55
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Sürünme numarasıyla dilenen şahıs zabıtadan kaçamadı | Video 05.01.2022 | 14:45
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Gaziantep'te yerde sürünen dilenciden zabıtayı görünce şaşırtan hareket 05.01.2022 | 14:51
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Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı | Video 05.01.2022 | 14:46
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Yaşlı çiftin başına silah ve bıçak dayayıp evi soydular | Video 05.01.2022 | 13:34
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Polisi görünce eroini yere atan torbacı kamerada | Video 05.01.2022 | 13:34
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Buzu sal yapıp Çoruh'ta gezintiye çıktı | Video 05.01.2022 | 13:02
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Muğla'da korkutan kaza: Öğrenci servisiyle tır çarpıştı | Video 05.01.2022 | 11:39
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Hırsıza kapıyı kendi elleriyle açtılar | Video 05.01.2022 | 11:16
Antalya'da geçtiğimiz günlerde çıkan yangında, yeni çektiği maaşını kurtarmak isterken vücudunda yanıklar oluşan ve ev ile eşyaları küle dönen baba ile ailesine Türkiye ve yurt dışından yardım yağdı. 6 Aylık ev kiraları peşin ödenip, nakit ve erzak yardımı yapılan aileden anne Semire Dürgen, “Tanımadığımız insanlar, İstanbul'dan olsun yurt dışından olsun el uzatan insanlar oldu. İnsanlığın ölmediğini gördük. Allah herkesten razı olsun” diyerek, mutluluğunu paylaştı.