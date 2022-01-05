Evleri küle dönmüştü. Gözyaşları, yerini mutluluk fotoğrafına bıraktı | Video

Antalya'da geçtiğimiz günlerde çıkan yangında, yeni çektiği maaşını kurtarmak isterken vücudunda yanıklar oluşan ve ev ile eşyaları küle dönen baba ile ailesine Türkiye ve yurt dışından yardım yağdı. 6 Aylık ev kiraları peşin ödenip, nakit ve erzak yardımı yapılan aileden anne Semire Dürgen, “Tanımadığımız insanlar, İstanbul'dan olsun yurt dışından olsun el uzatan insanlar oldu. İnsanlığın ölmediğini gördük. Allah herkesten razı olsun” diyerek, mutluluğunu paylaştı.