Evli ve çocuklu muavine kaçan Ayşe Bağcı geri dönecek mi? Müge Anlı ekibi Ayşe'yi Trabzon'da buldu | Video
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ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezona hızlı bir giriş yaptı. Bugün yaşananlar ise programa damga vurdu. Konya'da kayıplara karışan 24 yaşındaki üniversiteli Ayşe Bağcı'nın ailesi kızlarının otobüs yolculuğunda tanıştığı, evli ve çocuklu Mücahit adında bir muavine kaçtığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı ve ekibi genç kızı bularak, yayına aldı.