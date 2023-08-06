Evlilik teklifi sırasında denize düşen yüzük, dalgıç tarafından bulundu | Video
Ordu'da Cem Günday'ın, kız arkadaşına evlenme teklif ettiği sırada kiraladığı tekneden denize düşen yüzük, bir dalgıç tarafından bulunup, çifte teslim edildi.
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