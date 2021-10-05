Evlilik vaadiyle milyonlarca lirası dolandırıldı! Esra Erol’da inanılmaz yüzleşme! | Video
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ATV’nin ve Türkiye’nin sevilen ve en fazla izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da her hafta farklı konular ele alınıyor. Bu hafta Çeşminaz Hanım’ın konusu ele alındı. Esra Erol’a katılarak yardım isteyen Çeşminaz Hanım, kendisinden 20 yaş küçük Ekrem Parlak’a evlilik vaadiyle milyonlarca lirasını kaptırdığını açıkladı. Çeşminaz Hanım, canlı yayında Ekrem Parlak’la yüzleşti. İşte yaşananlar!