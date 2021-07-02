Evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 6 Afganlının hesaplarındaki 14 milyon 838 bin lira donduruldu | Video
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Erzincan'da evrakta sahtecilik yaptıkları öne sürülen 6 Afganistan uyruklunun hesaplarındaki 14 milyon 838 bin liranın donduruldu.
Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Afganistan uyruklu A.B, D.B, G.A.D, G.N.B, K.M.C. ve M.H.M'nin hesap hareketlerinin incelenmesi amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon kuruldu. Şüphelilere ait 4 dizüstü bilgisayar, 1 yazıcı, 7 cep telefonu, yurda kaçak yollarla girdiği değerlendirilen 7 bin 93 kilogram pirinç, 86,7 kilogram çay ve 69 elektronik aksesuara da el konuldu. Zanlıların suçtan elde ettikleri değerlendirilen, banka hesaplarındaki gelen giden transferler arasındaki fark olan 14 milyon 838 bin lira ise donduruldu. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor."