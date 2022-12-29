EYT kuyruğunda bekleyen vatandaş 6’lı masayı topta tuttu | Video

EYT düzenlemesi sonrası Tekirdağ’da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ SGK İl Müdürlüğü önünde kuyruklar oluştururken, sırada bekleyen bir vatandaş ‘Helal olsun adama kimsenin yapamadığını yaptı’ diyerek Cumhurbaşkanından övgü dolu sözlerle bahsetti. Vatandaş, aynı zamanda 6’lı masayı da topa tutarak, “Diğerleri 6 tane masada toplanıp da daha 6’lı masada birbirlerine karar veremezken bu adam her şeyi yaptı yani” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıklamasıyla sabah saatlerinde vatandaşlar Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasına akın etti. SGK binasının önünde uzun kuyruklar oluşurken sırada bekleyen bir vatandaş Cumhurbaşkanından övgü dolu sözlerle bahsederek 6'lı masayı topa tuttu.

Sırada bekleyen Hilmi Karaşahin, "Helal olsun Allah uzun ömür versin, başka da bir şey demiyorum Tayyip'e. Tabi ki düşünsenize yıllardır kimsenin yapamadığını yaptı adam. O yüzden helal olsun yani, başka bir şey demiyorum. Allah Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin, bak bu kadar insanında duasını alıyor. Diyeceklerim bu kadar. Diğerleri 6 tane masada toplanıp da daha 6'lı masada birbirlerine karar veremezken bu adam her şeyi yaptı yani. Helal olsun başkada bir şey demiyorum'' dedi.