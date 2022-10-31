Eyüpsultan’da 40 saniyede 500 bin liralık soygun kamerada | Video

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Eyüpsultan’da bir teknoloji mağazasına giren 3 hırsız, 92 bilgisayarı 40 saniyede çalarak kaçtı. 40 saniyede 500 bin liralık soygun gerçekleştiren hırsızlar, etkisiz hale getirmeyi unuttukları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İşyeri sahiplerinden Yavuz Özcanlı "Eyüpsultan'da bilgisayar firmamız var. 28 Ekim sabah 04.00'e karşı bilgisayar firmamız hırsızlar tarafından soyuldu. Sabah 04.00 gibi şu görmüş olduğunuz raflardaki 92 adet cihazımız hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar 500 bin değerinde malımızı çaldı. Cihazlar güncel cihazlarımızdı, değerli cihazlardı. Özellikle dizüstü bilgisayarları çaldılar. Diğer masaüstü bilgisayarların hiçbirine dokunmadılar. Hırsızlar içeri nasıl girdi tam anlamıyla bilmiyoruz. Kameraların iki tanesini iptal ediyorlar, alarmı bozuyorlar. Kepengimiz var, kepengi 50 santim kadar açıyorlar. Altına bir destek koyuyorlar, o destek sayesinde kepengin altından içeri girip dizüstü bilgisayarların rafına gelip 4 kişi dizüstü bilgisayarların hepsini elden ele yaparak boşaltıyorlar" dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
40 SANİYEDE 500 BİN LİRALIK SOYGUN KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde içeriye karanlıkta giren hırsızlar telefon ışıklarıyla dizüstü bilgisayarların olduğu raflara yaklaşıp dizüstü bilgisayarları kapının eşiğine bıraktı. Ardından dükkanının ışığını açan hırsızlar, soyguna devam etti. 90 bilgisayarı çalan hırsızlar ardından dükkandan çıkarak kaçtı.