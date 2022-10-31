Video Yaşam Eyüpsultan’da 40 saniyede 500 bin liralık soygun kamerada | Video
Eyüpsultan’da 40 saniyede 500 bin liralık soygun kamerada | Video

Eyüpsultan’da 40 saniyede 500 bin liralık soygun kamerada | Video

31.10.2022 | 12:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüpsultan’da 40 saniyede 500 bin liralık soygun kamerada | Video 06:18
Eyüpsultan’da 40 saniyede 500 bin liralık soygun kamerada | Video 31.10.2022 | 12:34
Sivas’ta ilginç üst geçit: 20 metrelik yol, 200 metreye çıktı | Video 03:29
Sivas'ta ilginç üst geçit: 20 metrelik yol, 200 metreye çıktı | Video 31.10.2022 | 12:34
Okula giden küçük çocuk, kamyonetin çarpmasıyla feci şekilde can verdi | Video 01:18
Okula giden küçük çocuk, kamyonetin çarpmasıyla feci şekilde can verdi | Video 31.10.2022 | 11:41
Yayayı son anda fark eden vale, park halindeki otomobillere çarptı | Video 02:17
Yayayı son anda fark eden vale, park halindeki otomobillere çarptı | Video 31.10.2022 | 11:32
Çaldıkları motosikletle hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı | Video 01:03
Çaldıkları motosikletle hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı | Video 31.10.2022 | 11:45
Düğünde panik! Dayı, öz yeğenini vurdu | Video 00:26
Düğünde panik! Dayı, öz yeğenini vurdu | Video 31.10.2022 | 11:39
Şişli’de bankadan para dolu çantayı çalan Kolombiyalılar tutuklandı | Video 01:28
Şişli'de bankadan para dolu çantayı çalan Kolombiyalılar tutuklandı | Video 31.10.2022 | 11:37
Sultangazi’de mahalleyi karıştıran taciz iddiası mahalleyi karıştırdı | Video 04:57
Sultangazi'de mahalleyi karıştıran taciz iddiası mahalleyi karıştırdı | Video 31.10.2022 | 11:01
İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Saldırganların seslerini duyunca bakmak istedi kurşunların hedefi oldu | Video 00:45
İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Saldırganların seslerini duyunca bakmak istedi kurşunların hedefi oldu | Video 31.10.2022 | 10:53
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Ekim 2022 Pazartesi atv izle! | Video 11:01
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Ekim 2022 Pazartesi atv izle! | Video 31.10.2022 | 10:30
Adana’da bir kişi onlarca kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat böyle darp edildi! | Video 00:24
Adana’da bir kişi onlarca kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat böyle darp edildi! | Video 31.10.2022 | 09:52
Narkotik ekiplerinin takibe aldığı tırda, 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:43
Narkotik ekiplerinin takibe aldığı tırda, 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 31.10.2022 | 09:49
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu | Video 00:09
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Video 31.10.2022 | 10:10
Narkotik ekiplerinin takibe aldığı tırda, 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:43
Narkotik ekiplerinin takibe aldığı tırda, 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 31.10.2022 | 09:52
Tünel içindeki tekneyi görenler şaşkına döndü 02:26
Tünel içindeki tekneyi görenler şaşkına döndü 31.10.2022 | 09:39
El Kaide ve DEAŞ’ın sözde eski kadısı Adana’da yakalandı | Video 00:53
El Kaide ve DEAŞ’ın sözde eski kadısı Adana’da yakalandı | Video 31.10.2022 | 09:42
Yamaç paraşütü ile yere çakılan uzman çavuş ölümden döndü | Video 01:35
Yamaç paraşütü ile yere çakılan uzman çavuş ölümden döndü | Video 31.10.2022 | 09:38
Römorkla traktörün arasında yolculuk eden işçi hayatını kaybetti | Video 01:24
Römorkla traktörün arasında yolculuk eden işçi hayatını kaybetti | Video 31.10.2022 | 09:38
Suç makinesi 5 kilometre kovalamacanın ardından böyle yakalandı | Video 02:52
Suç makinesi 5 kilometre kovalamacanın ardından böyle yakalandı | Video 31.10.2022 | 08:53
Sakarya D-650 Kara Yolu’nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı 02:29
Sakarya D-650 Kara Yolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı 31.10.2022 | 08:53

Eyüpsultan’da bir teknoloji mağazasına giren 3 hırsız, 92 bilgisayarı 40 saniyede çalarak kaçtı. 40 saniyede 500 bin liralık soygun gerçekleştiren hırsızlar, etkisiz hale getirmeyi unuttukları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 28 Ekim Cuma günü saat gece 04.00 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde bulunan bir teknoloji mağazasında meydana geldi. İddiaya göre saat 04.00 sıralarında teknoloji mağazası önüne gelen 3 hırsız, dışarıdaki bir kamerayı kırdı, diğer kameranın da açısı değiştirdi. Kameraları etkisiz hale getirdikten sonra dükkanın alarmını da bozan hırsızlar, kepengin bir kısmını kaldırarak alta da bir mermer parçası yerleştirdi. Ardından içeriye giren hırsızlar 40 saniye içerisinde 92 dizüstü bilgisayarı çaldı. 500 bin lira değerinde vurgun yapan hırsızlar olay yerinde hızla uzaklaştı. Hırsızlar etkisiz hale getirmeyi unuttukları kameraya yakalandı. Sabah dükkanı açmaya gelen işyeri sahipleri ise soyulduklarını görünce hemen polis ekiplerine haber verdi.

İşyeri sahiplerinden Yavuz Özcanlı "Eyüpsultan'da bilgisayar firmamız var. 28 Ekim sabah 04.00'e karşı bilgisayar firmamız hırsızlar tarafından soyuldu. Sabah 04.00 gibi şu görmüş olduğunuz raflardaki 92 adet cihazımız hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar 500 bin değerinde malımızı çaldı. Cihazlar güncel cihazlarımızdı, değerli cihazlardı. Özellikle dizüstü bilgisayarları çaldılar. Diğer masaüstü bilgisayarların hiçbirine dokunmadılar. Hırsızlar içeri nasıl girdi tam anlamıyla bilmiyoruz. Kameraların iki tanesini iptal ediyorlar, alarmı bozuyorlar. Kepengimiz var, kepengi 50 santim kadar açıyorlar. Altına bir destek koyuyorlar, o destek sayesinde kepengin altından içeri girip dizüstü bilgisayarların rafına gelip 4 kişi dizüstü bilgisayarların hepsini elden ele yaparak boşaltıyorlar" dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

40 SANİYEDE 500 BİN LİRALIK SOYGUN KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde içeriye karanlıkta giren hırsızlar telefon ışıklarıyla dizüstü bilgisayarların olduğu raflara yaklaşıp dizüstü bilgisayarları kapının eşiğine bıraktı. Ardından dükkanının ışığını açan hırsızlar, soyguna devam etti. 90 bilgisayarı çalan hırsızlar ardından dükkandan çıkarak kaçtı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA