Eyüpsultan'da ailesini katleden şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Eyüpsultan'da annesini, babasını, anneannesini ve engelli kız kardeşini öldüren 17 yaşındaki B.Y., çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayette kullanılan silah olay yerinde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para çıktı. Şüphenin herhangi bir suç kaydı olmadığı belirlendi. Şüphelinin ifadesinde babası ile tartışma yaşadığı ile ilgili tutarsız beyanlarda bulunduğu öğrenildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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