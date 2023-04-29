Eyüpsultan’da bir binanın istinat duvarı çöktü: Risk altındaki binalar tahliye edildi | Video
Eyüpsultan’da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Risk altındaki binalar tahliye edilirken, mahalleli bir an önce mağduriyetlerinin çözülmesini istedi.
"DEPREM GİBİ BİR AFET OLDU"
Çöken istinat duvarının yanındaki evde yaşayan Mehmet Eker, "Dün gece deprem gibi bir afet oldu. AFAD geldi, zabıta, belediye, itfaiye geldi. Akşamüzeriydi, namaz vaktiydi. Namazı bitirdim, başladı çatırdamaya. Daha dünden yarılmaya başlamıştı. Gürültüyle gelen bir sesti. Olduğu gibi yıkıldı. Binanın her tarafı hasar aldı. Ekipler akşam kontrol etti ve buradaki bazı binaları tahliye ettiler, girilmesini yasakladılar, mühürlendi. Ben 40 yıldır buradayım. Herkes binalarını müteahhide verirken ben vermedim. Mütevazı bir hayat yaşamaya çalıştım. İlk yapıldığından itibaren duvara tahliye borular koymadılar. Duvar çok inceydi, kolon koymadılar. Bu fazla gitmez dedim" dedi.
"TAVUKLARIM AŞAĞIDA, KURTARILMAYI BEKLİYOR"
Yıllardır beslediği tavukların da duvarla birlikte aşağıya düştüğünü söyleyen Eker, "Yan binada sanırım kimse yoktu. Son iki katta varlardı. Herhalde diğerleri bayram için gitmişlerdi. Işıklar falan yanmıyordu. Allah'tan bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Camlar, çerçeveler hep içeri girdi. Düşen bloklar ezdi, kırdı. Tavuklarıma kümes yapmıştım, kümes de uçtu aşağıya. Şu an tavuklar aşağıda, kurtarılmayı bekliyor. Şu anda mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerin bir an evvel gerekli çalışmaları yapmaları gerekiyor. Biz bunu bekliyoruz" diye konuştu.
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