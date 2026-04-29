Eyüpsultan’da doğalgaz çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu | Video
29 Nisan 2026 | 08:30
İstanbul Eyüpsultan’da, kazı çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu. Mühimmat, polis ekiplerinin incelemesinin ardından muhafaza altına alındı.
"Belki de bir facia önlendi"
Konu ile ilgili konuşan mahalle sakini Çetin Uzun, "Olay akşam saatlerine yakın zamanda oldu. Doğalgaz çalışmaları yapılıyordu. Bu çalışmalar yapılırken ekipteki arkadaşlar bir metal cisme rastladılar. Bundan şüphelendiler. Patlayıcı bir şey olduğundan şüphelendiler. Emniyet güçlerine haber verdiler. Ekipler kısa sürede geldiler. Kısa bir süre sonra çok uzun yıllardan kalma bir havan mermisine benzer patlayıcı bulundu. Yaklaşık 100 yıl öncesine ait olduğunu söyleniliyordu. Alıp götürdüler. Belki de bir facia önlendi" dedi.
