Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Eyüpsultan'da feci kaza; minibüs taksinin üstüne devrildi | Video 30.04.2022 | 10:07
02:12
Jandarmadan filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu | Video 30.04.2022 | 09:26
03:48
Avcılar'da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.04.2022 | 09:18
00:25
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! İki zehir tacirine suçüstü | Video 30.04.2022 | 09:33
02:04
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yem yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.04.2022 | 09:19
02:44
01:35
Hülya Avşar yeni şarkısı “Sen Aşk Mısın” hakkında ilk defa konuştu | Video 29.04.2022 | 23:13
01:24
Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 29.04.2022 | 17:51
01:24
Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 29.04.2022 | 16:55
02:19
01:27
01:00
Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü! Çığlıklar kaçışmalar | Video 29.04.2022 | 15:46
02:01
Yaya geçidinde otomobil çarpmıştı. 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber | Video 29.04.2022 | 15:29
00:26
Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı | Video 29.04.2022 | 15:29
00:59
02:06
Bağcılar'da çatı katında korkutan yangın | Video 29.04.2022 | 15:05
00:45
Ardahan'da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı | Video 29.04.2022 | 14:42
01:45
110 bin trafik ekibi sahada! SABAH, helikopterli denetime katıldı | Video 29.04.2022 | 14:19
01:50
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 29.04.2022 | 14:14
01:58
Bataryası şişen telefon patladı! O anlar kamerada | Video 29.04.2022 | 13:12
Eyüpsultan, Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksinin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı.