Video Yaşam Eyüpsultan'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video
Eyüpsultan'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video

Eyüpsultan'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video

22.12.2022 | 14:32

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Eyüpsultan'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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