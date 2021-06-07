Eyüpsultan’da küçük kızın kedi kurtarma telaşı | Video
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Eyüpsultan’da otomobilinin motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için seferber olan Ramazan Okay ve 5 yaşındaki kızı Ayzagül Okay, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kedi için telaşa kapılan Ayzagül'ü babası sakinleştirdi. Yavru kedinin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşayan küçük kız, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan'da güvercin yemciliği yapan Ramazan Okay, arabasına binmek istediği sırada bir yavru kedinin miyavladığını duydu. Arabasının motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtarmaya çalışan Okay, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sırasında 5 yaşındaki Ayzagül Okay, yavru kedi için telaşa kapıldı. Küçük kız babasına, "Baba o da bebek mi? Nasıl girdi oraya, anlamadım. Kedi ölecek diye korkuyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. O sırada babası küçük kızı teselli etti. Yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarılarak veteriner kliniğine teslim edildi. Küçük kız da itfaiye ekiplerine teşekkür etti.