Eyüpsultan'da market rafında ruhsatsız silah ele geçirildi | Video

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EYÜPSULTAN'daki markete düzenlenen baskında raflarda poşete sarılmış 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Markette gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Marketin karşısındaki metruk binada da arama yapan polis, doldur boşalt düzeneği kurulmuş çöp kovasının içinde 357 boş kovan, 235 mermi çekirdeği buldu. Gözaltına alınan Z.Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.