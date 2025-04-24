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Eyüpsultan’da markette deprem anı kamerada | Video

Eyüpsultan’da markette deprem anı kamerada | Video

24.04.2025 | 08:12

Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem esnasında Eyüpsultan’da bir market içerisinde bulunan raflar sallanmaya başladı. Deprem sırasında raflardaki ürünlerin yere düştüğü ve vatandaşlar ile market çalışanının dışarıya kaçtığı o anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Eyüpsultan Defter Mahallesi'nde bulunan bir markette raflar sallanmaya başladı. Raflarda bulunan ürünler yere düştü. Alışveriş yapmak için markete gelen vatandaşlar ve market çalışanı panikleyerek dışarı kaçtı. Yaşanan panik anları ve ürünlerin yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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