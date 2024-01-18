Video Yaşam Eyüpsultan’da motosiklet sürücüsü 2 kişiye çarpıp kaçtı | Video
Eyüpsultan’da motosiklet sürücüsü 2 kişiye çarpıp kaçtı | Video

Eyüpsultan’da motosiklet sürücüsü 2 kişiye çarpıp kaçtı | Video

18.01.2024 | 09:33

Eyüpsultan’da bir motosikletli, yolun karşısına karşıya geçmek isteyen yaya ile bisikletliye çarptıktan sonra aracını bırakarak kaçtı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, sürücünün karıştığı kazalar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Hazreti Halid Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Eyüpsultan'dan Gaziosmanpaşa yönüne doğru hızla giden motosikletli, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Dengesini kaybeden sürücü, yolun kenarından giden bisikletliye ardından bariyere çarparak durabildi. Demir bariyerin altından kalkan motosikletli aracını bırakarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kazada yaya ve bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsü yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsünün önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya ardından yol kenarındaki bisiklet sürücüsüne çarptığı görülüyor.

Olay anının anlatan esnaf Erhan Elmasoğlu, "Bir anda bir gürültü koptu. Motorlu kişi 2 kişiye çarptı. Çarptıktan sonra demirin altından kalkarak cami yoluna doğru kaçmaya başladı. Biri başını taşa vurdu. Yere sabit olarak yatırdılar. Ambulansı beklediler. İleride bir kıza çarpmış önceden yerdeydi. Başını çarptığı için tehlikeli iç kanama geçirebilir. Hemen polisler geldi. Şu anda kaçan şüpheliyi arıyorlar" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vinç zinciri koptu, 2 işçi hayatını kaybetti | Video 01:57
Vinç zinciri koptu, 2 işçi hayatını kaybetti | Video 18.01.2024 | 09:32
Eyüpsultan’da motosiklet sürücüsü 2 kişiye çarpıp kaçtı | Video 01:25
Eyüpsultan’da motosiklet sürücüsü 2 kişiye çarpıp kaçtı | Video 18.01.2024 | 09:33
Ataşehir’de 2 gecekondu alev alev yandı | Video 02:02
Ataşehir'de 2 gecekondu alev alev yandı | Video 18.01.2024 | 08:54
Toz şeker yüklü tır refüje girerek devrildi, 2 kişi yaralandı | Video 01:08
Toz şeker yüklü tır refüje girerek devrildi, 2 kişi yaralandı | Video 18.01.2024 | 08:52
Beyoğlu’nda 4 katlı apart otelde korkutan yangın | Video 03:10
Beyoğlu’nda 4 katlı apart otelde korkutan yangın | Video 18.01.2024 | 06:08
Aydın’da otobandaki feci kaza kamerada | Video 02:05
Aydın'da otobandaki feci kaza kamerada | Video 18.01.2024 | 06:08
Otobandaki feci kaza kamerada 02:05
Otobandaki feci kaza kamerada 17.01.2024 | 23:49
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi! 40:52
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi! 17.01.2024 | 20:57
Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor! Tarihi yolculuğa saatler kaldı... | Video 08:57
Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor! Tarihi yolculuğa saatler kaldı... | Video 17.01.2024 | 16:41
Bakırköy yeraltı çarşısında yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi | Video 03:37
Bakırköy yeraltı çarşısında yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi | Video 17.01.2024 | 15:14
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın Silifkeli hemşehrileri uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor | Video 02:02
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Silifkeli hemşehrileri uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor | Video 17.01.2024 | 16:25
Korku dolu anların yaşandığı lunapark sahibi o anları anlattı | Video 02:44
Korku dolu anların yaşandığı lunapark sahibi o anları anlattı | Video 17.01.2024 | 14:49
Kayseri’de kopya çetesi çökertildi | Video 00:18
Kayseri'de kopya çetesi çökertildi | Video 17.01.2024 | 14:29
Bağcılar’da tekel bayiine silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 03:37
Bağcılar’da tekel bayiine silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 17.01.2024 | 14:24
Diyarbakır’da 1 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı | Video 03:51
Diyarbakır'da 1 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı | Video 17.01.2024 | 13:55
Uşak’ta dükkan sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışmada 6 kişi yaralandı | Video 00:44
Uşak’ta dükkan sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışmada 6 kişi yaralandı | Video 17.01.2024 | 13:52
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 şahıs yakalandı | Video 01:44
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 şahıs yakalandı | Video 17.01.2024 | 12:36
Mehmet Ali Özdemir’in ölüm nedeni belli oldu! Müge anlı açıkladı | Video 12:09
Mehmet Ali Özdemir'in ölüm nedeni belli oldu! Müge anlı açıkladı | Video 17.01.2024 | 12:24
Şanlıurfa’da suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı | Video 00:31
Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı | Video 17.01.2024 | 11:30
Esenyurt’ta “makas” atıp trafiği tehlikeye atan sürücüler kamerada | Video 00:51
Esenyurt’ta “makas” atıp trafiği tehlikeye atan sürücüler kamerada | Video 17.01.2024 | 10:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA