Eyüpsultan’da motosikletli sürücünün tek tekerli tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 09.03.2024 | 11:53 Eyüpsultan’da motosikletli bir sürücünün tek teker ile metrelerce ilerlerdi. Motorcunun kendi canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaskı olmayan bir motosiklet sürücüsü, cadde üzerinden gittiği esnada motosikleti ile ön kaldırarak metrelerce ilerledi. Tek teke üzerinde metrelerce ilerleyerek kendi canını hiçe saydığı sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.