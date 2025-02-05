Video Yaşam Eyüpsultan’da okul müdürünün öldürülmesine ilişkin yargılama başladı | Video
Eyüpsultan’da okul müdürünün öldürülmesine ilişkin yargılama başladı | Video

Eyüpsultan’da okul müdürünün öldürülmesine ilişkin yargılama başladı | Video

05.02.2025 | 13:11

Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılama başladı. Duruşmada savunma yapan okul müdürünü vuran öğrenci, ‘’Kim kışkırtılsa bu olayı yaşardı’’ dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Eyüpsultan'da 7 Mayıs 2024'de okul müdürü İbrahim Oktugan'ın silahla odasında vurularak öldürülmesine ilişkin yargılama başladı. İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, olay tarihinde suça sürüklenen çocuk olan tutuklu Yousif K. (19) ve öldürülen İbrahim Oktugan'ın ailesi 'müşteki' sıfatıyla hazır bulundu. Mahkemeye 2 tutuksuz suça sürüklenen çocuk ile tutuksuz sanık Muhammed Günay G. de tarafların avukatları ile birlikte katıldı.

''BENİ OKULDA GÖRDÜKLERİNDE KAPIYI AÇMADILAR''
Duruşmada savunma yapan Y.K., sürekli silah kullanan bir insan olduğunu söyleyerek, ''Sanık Muhammed Günay beni kışkırttı, yoksa ben kimseyi öldürmem. Irkçılık yaşadım, kim kışkırtılsa bu olayı yaşardı. Ben okuldan atılmadım, bu 'e-okul' sistemimde vardır. Beni okulda gördüklerinde kapıyı açmadılar'' dedi.

''SÜREKLİ BÖYLE ŞEYLER YAPAN VE SİLAHLA GEZEN BİRİSİ, BEN ONU HİÇBİR ŞEKİLDE KIŞKIRTMADIM''
Sanık Muhammed Günay G. ise savunmasında, ''Yousif K. okulda İbrahim Hoca'ya diklendi ve üzerine yürüdü. Ben de onun yanlış bir hareket yapmasından korktum. Kendisinin benim onu kışkırttığım şeklindeki söylemlerine katılmıyorum. Sürekli böyle şeyler yapan ve silahla gezen birisi, ben onu hiçbir şekilde kışkırtmadım'' şeklinde konuştu.

''ÇOK AYDIN BİR İNSANDI, TÜM ÖĞRETMENLERE ÖĞRETMENLİK YAPTI''
Öldürülen İbrahim Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ise, ''Eşim 56 sene bu ülkeye ve birçok öğrenciye hizmet etti. Çocukları ve ülkesini çok severdi, herkesin hayatına dokunan biriydi. Ben emekli öğretmenim, ben eşimin ağzından kötü hiçbir söz duymadım. Çok aydın bir insandı, tüm öğretmenlere öğretmenlik yaptı. Şehit dediler, şehitliği verilmedi. Bunu hak edecek ne yaptı? Şikayetçiyim. Eşimin kanının yerde kalmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Müşteki Oktugan ailesinin avukatı İbrahim Ethem Abikoğlu, sanığın Irak doğumlu olduğunu, cinayet tarihinde 18 yaşından büyük olabileceğini ifade ederek, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) kemik yaşı tespiti için rapor istediklerini söyledi.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAZI YAZILACAK
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu suça sürüklenen çocuk Yousif K. hakkında Nüfus Müdürlüğü'nden doğum raporu gibi belgelerinin olup olmadığının sorulmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, bir sonraki duruşmada olay anına ilişkin kamera görüntülerinin izlenmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

''18 YAŞINDAN BÜYÜK OLDUĞU TESPİTİMİZ, İDDİAMIZ VAR''
Duruşma sonrası adliye meydanında açıklama yapan Oktugan ailesinin avukatı İbrahim Ethem Abikoğlu, ''Önümüzdeki süreçte yargılama devam edecek, tanıklar dinlenecek önümüzdeki celse. Olayı gerçekleştiren sanık hakkında, bir rapor aldırılması taleplerimiz var, özellikle de kemik yaşının tespitiyle alakalı. Dolayısıyla 18 yaşından büyük olduğu tespitimiz, iddiamız var. Bununla ilgili de Adli Tıp Kurumu'na sevkini talep ettik. Bununla alakalı araştırmalar mahkeme tarafından yapıldıktan sonra bir ara karar kurulacak, olayın görgü tanıkları dinlenecek. Bunun haricinde çok kıymetli bir devlet adamını kaybettik. Geriye acılı bir eş, bir evlat, genç bir adam bıraktı. Onların bu aşamadan sonra tek beklentisi, adalet. Bu aşamada da adalete güvenimiz sonsuzdur" şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yousif K'nin, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

2 suça sürüklenen çocuk A.S. ile A.A.'nın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Muhammed Günay G. 'nin ise birleştirme talepli hazırlanan iddianamede 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eski eşi Pınar Zorlu’yu yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi | Video 12:30
Eski eşi Pınar Zorlu'yu yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi | Video 05.02.2025 | 13:12
AVM’de kuyumcu soyan şahsın saklandığı havalandırmadan atladığı anlar ortaya çıktı | Video 00:54
AVM'de kuyumcu soyan şahsın saklandığı havalandırmadan atladığı anlar ortaya çıktı | Video 05.02.2025 | 13:12
İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun | Video 01:50
İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun | Video 05.02.2025 | 13:12
Eyüpsultan’da okul müdürünün öldürülmesine ilişkin yargılama başladı | Video 06:20
Eyüpsultan’da okul müdürünün öldürülmesine ilişkin yargılama başladı | Video 05.02.2025 | 13:11
Yaya geçidinde Elif’in öldüğü, arkadaşının ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 00:39
Yaya geçidinde Elif'in öldüğü, arkadaşının ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 05.02.2025 | 13:11
Tarsus’ta halk sağlığını tehdit eden 1.5 ton peynir ele geçirildi | Video 01:48
Tarsus'ta halk sağlığını tehdit eden 1.5 ton peynir ele geçirildi | Video 05.02.2025 | 12:45
D-650’de 3 tır kazaya karıştı: Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 01:23
D-650’de 3 tır kazaya karıştı: Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 05.02.2025 | 12:13
Esenyurt’ta sokak arasında hızla dönen araç park halindeki araca çarptı! Kaza anı kamerada | Video 02:20
Esenyurt’ta sokak arasında hızla dönen araç park halindeki araca çarptı! Kaza anı kamerada | Video 05.02.2025 | 12:13
İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun: 5 gözaltı | Video 01:50
İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun: 5 gözaltı | Video 05.02.2025 | 12:00
İstanbul’da ’sarı serum’ kabusu: Yine can aldı! | Video 00:52
İstanbul'da 'sarı serum' kabusu: Yine can aldı! | Video 05.02.2025 | 11:42
Tekirdağ’da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:31
Tekirdağ’da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 05.02.2025 | 11:41
AVM’de kuyumcu soyan şahsın saklandığı havalandırmadan atladığı anlar kamerada | Video 00:32
AVM'de kuyumcu soyan şahsın saklandığı havalandırmadan atladığı anlar kamerada | Video 05.02.2025 | 11:20
Edirne’de belediye ekiplerinin tehlikeli ağaç kesimi | Video 04:48
Edirne'de belediye ekiplerinin tehlikeli ağaç kesimi | Video 05.02.2025 | 10:46
Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video 00:26
Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video 05.02.2025 | 10:46
Aldatılan eşten korkunç intikam! Masaj salonunda cam kırıklı işkence | Video 01:17
Aldatılan eşten korkunç intikam! Masaj salonunda cam kırıklı işkence | Video 05.02.2025 | 10:33
Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video 00:26
Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video 05.02.2025 | 10:32
Adana merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi: 17 gözaltı | Video 01:10
Adana merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi: 17 gözaltı | Video 05.02.2025 | 10:32
Bülent Cihantimur’un kendisini yanlış operasyon sonucu felç bıraktığını iddia eden hasta konuştu | Video 07:20
Bülent Cihantimur'un kendisini yanlış operasyon sonucu felç bıraktığını iddia eden hasta konuştu | Video 05.02.2025 | 10:19
Sıla bebek davasında ikinci duruşma bugün görülecek | Video 05:29
Sıla bebek davasında ikinci duruşma bugün görülecek | Video 05.02.2025 | 10:19
Van’da buz tutan gölette ‘Eskimo’ usulü balık avı | Video 05:23
Van'da buz tutan gölette ‘Eskimo’ usulü balık avı | Video 05.02.2025 | 10:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA