Eyüpsultan'da piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan sahte toz deterjan ele geçirildi | Video
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Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği Ekipleri, bir adrese düzenledikleri baskında 25 ton sahte toz deterjan ele geçirdi. Piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan 25 ton sahte doz deterjana el konuldu.
İŞ YERİNE BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından dün akşam saatlerinde adrese baskın gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen baskında polis ekipleri, içeride üretimi yapılan ve piyasaya sürülmeye hazır 25 ton sahte toz deterjanı ele geçirdi.
PİYASA DEĞERİ 250 BİN TÜRK LİRASI
Piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan sahte toz deterjanın üzerlerinde markalanmış ambalajlara doldurulduğu ve üretiminde kullanılan kimyasalların olduğu görüldü. Bunun üzerine iş yerindeki 25 ton toz deterjan muhafaza edilmek üzere Yediemin deposuna kaldırıldı.
Yaşanan baskınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.