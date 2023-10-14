Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video
Eyüpsultan’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araçtaki üç kişiyle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinin arkasından ateş ettiği hafif ticari araçtaki şüpheliler, kaza yaptıkları aracı sokağın ortasına bırakarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin bırakıp kaçtığı aracın bagajında çok sayıda otomatik silah ve maske bulundu.
Ölü ve yaralının olmadığı olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
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