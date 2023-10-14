Video Yaşam Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video
Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video

Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video

14.10.2023 | 10:32

Eyüpsultan’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araçtaki üç kişiyle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinin arkasından ateş ettiği hafif ticari araçtaki şüpheliler, kaza yaptıkları aracı sokağın ortasına bırakarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin bırakıp kaçtığı aracın bagajında çok sayıda otomatik silah ve maske bulundu.

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Olay, dün 23.30 sıralarında Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, hafif ticari araçta bulunan şüpheli sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayınca polisler şüpheli aracın peşine düştü. Polisler ekipleri yaşanan kovalamacada araçla kaçan şüphelilerin arkasından ateş açtı. Açılan ateş sonucu kurşunlar aracın arka camına isabet ederken şüpheliler araçla Düğmeciler Mahallesi Esma Sultan Sokak'ta kaza yaptı. Aracı sokak ortasında bırakana şüpheliler hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışları kapatarak uzun süre incelemelerde bulundu. Polis ekipleri aracı incelediklerinde aracın bagajında birden fazla maske ve çok sayıda otomatik silah buldu. Tespit edilen silahlar olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Kaza sonrası terk edilen araç ise detaylı incelenmek üzere çekici yardımıyla emniyete götürüldü.

Ölü ve yaralının olmadığı olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
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