Eyüpsultan’da restorana pompalı silahla saldırı: 2'si ağır, 5 yaralı | Video
Eyüpsultan’da bir restorana kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından pompalı silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda restoranda bulunan müşterilerden 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
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