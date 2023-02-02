Video Yaşam Eyüpsultan’da sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı | Video
Eyüpsultan’da sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı | Video

Eyüpsultan’da sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı | Video

02.02.2023 | 12:35

Eyüpsultan’da sahte plaka imalatı yapan bir iş yerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda işyerinde 250 adet 'App plaka' diye tabir edilen sahte plaka ele geçirilirken, operasyonda iş yeri sahibi ile kardeşi gözaltına alındı.

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İstanbul Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde 'App plaka' diye tabir edilen Avrupa Press Plaka olarak bilinen büyük ve kalın karakterlerden oluşan yazı stillerinin kullanıldığı plakaların yasal olmayan mühürlü bir şekilde basın ve satışının yapıldığı yönünde ihbar alan ekipler hareket geçti. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan operasyonda 250 adet mühürlü ve satışa hazır 'App plaka' ele geçirildi. Operasyonda iş yeri sahibi T.B. (25) ile kardeşi N.B.( 23) gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan incelemelerde basımı yapılan plakaların sipariş üzerine hazırlandıkları ve Ankara'dan otobüslerle İstanbul'a getirildiği ve iş yerinde paketleyerek buradan müşterilere kargo ile gönderdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan T.B. ve N.B., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan T.B. hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.B. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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