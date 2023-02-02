Eyüpsultan’da sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı | Video
Eyüpsultan’da sahte plaka imalatı yapan bir iş yerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda işyerinde 250 adet 'App plaka' diye tabir edilen sahte plaka ele geçirilirken, operasyonda iş yeri sahibi ile kardeşi gözaltına alındı.
İş yerinde yapılan incelemelerde basımı yapılan plakaların sipariş üzerine hazırlandıkları ve Ankara'dan otobüslerle İstanbul'a getirildiği ve iş yerinde paketleyerek buradan müşterilere kargo ile gönderdikleri tespit edildi.
Gözaltına alınan T.B. ve N.B., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan T.B. hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.B. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
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