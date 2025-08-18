Video Yaşam Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

18.08.2025 | 15:49

Eyüpsultan’da silahlı saldırı düzenleyerek taksiciyi öldüren ve polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya, M.E.İ. tarafından silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Sefer Kaya'ya 5 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli M.E.İ.'yi yakalamıştı.

İfadeleri alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen M.E.İ.'nin cinayetin ardından yakalanmamak için cep telefonunu kırdığı öğrenildi. Ayrıca M.E.İ.'nin ifadesinde kendisine sorulan sorulara cevap vermediği ve susma hakkını kullandığı belirtildi. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:59
Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 18.08.2025 | 15:49
Bodrum’da tekne yangını | Video 03:22
Bodrum'da tekne yangını | Video 18.08.2025 | 15:39
Çanakkale’de alevler arasından kaçan karaca böyle görüntülendi | Video 01:38
Çanakkale'de alevler arasından kaçan karaca böyle görüntülendi | Video 18.08.2025 | 15:39
Otobüs kazasında hayatını kaybeden kadından yürek burkan paylaşım: Hiç istemesem de gidiyorum | Video 06:00
Otobüs kazasında hayatını kaybeden kadından yürek burkan paylaşım: "Hiç istemesem de gidiyorum" | Video 18.08.2025 | 15:39
Bodrum’da sanatçı baskılara dayanamayıp davulunu kırarak sahneyi bıraktı | Video 07:51
Bodrum'da sanatçı baskılara dayanamayıp davulunu kırarak sahneyi bıraktı | Video 18.08.2025 | 15:39
Girdiği bahçede meyve için ağacı talan eden ayı kamerada | Video 01:37
Girdiği bahçede meyve için ağacı talan eden ayı kamerada | Video 18.08.2025 | 13:18
Gelibolu’da yaşayan çiftçi zeytinliğinin altını sürdüğü için yangından etkilenmedi | Video 02:06
Gelibolu'da yaşayan çiftçi zeytinliğinin altını sürdüğü için yangından etkilenmedi | Video 18.08.2025 | 13:18
Veteriner ve ailesine ‘Sokak köpeklerini besledin’ dayağı iddiası | Video 03:32
Veteriner ve ailesine ‘Sokak köpeklerini besledin’ dayağı iddiası | Video 18.08.2025 | 13:18
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti | Video 01:12
"Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti | Video 18.08.2025 | 13:17
Sürekli şerit değiştirip trafiği tehlikeye attılar | Video 00:36
Sürekli şerit değiştirip trafiği tehlikeye attılar | Video 18.08.2025 | 13:06
Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki feci otobüs kazası kamerada | Video 01:33
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci otobüs kazası kamerada | Video 18.08.2025 | 13:04
Bursa’da şaşkına çeviren görüntüler! Damadı vinçte sallandırdılar | Video 01:05
Bursa'da şaşkına çeviren görüntüler! Damadı vinçte sallandırdılar | Video 18.08.2025 | 10:48
Alkollü sürücü trafiği böyle birbirine kattı | Video 00:53
Alkollü sürücü trafiği böyle birbirine kattı | Video 18.08.2025 | 10:48
İhale ile aldığı evde eski sahibin yaptıklarıyla hayatının kâbusunu yaşadı | Video 03:00
İhale ile aldığı evde eski sahibin yaptıklarıyla hayatının kâbusunu yaşadı | Video 18.08.2025 | 10:47
Hayatını kaybetti haberlerine isyan etti! Pınar Altuğ ateş püskürdü: Aldığım telefonların haddi hesabı yok 00:56
"Hayatını kaybetti" haberlerine isyan etti! Pınar Altuğ ateş püskürdü: "Aldığım telefonların haddi hesabı yok" 18.08.2025 | 10:04
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu, yaşam mücadelesi veriyor | Video 00:58
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu, yaşam mücadelesi veriyor | Video 18.08.2025 | 09:53
Ümraniye’de sokak ortasında vahşet! Satırla boğazı kesilerek öldürüldü | Video 04:11
Ümraniye'de sokak ortasında vahşet! Satırla boğazı kesilerek öldürüldü | Video 18.08.2025 | 09:34
Gelibolu’da büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video 01:35
Gelibolu'da büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video 18.08.2025 | 09:34
Freni boşalan arazöz ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 03:00
Freni boşalan arazöz ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 18.08.2025 | 09:34
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video 04:27
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video 18.08.2025 | 09:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY