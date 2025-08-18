Video Yaşam Eyüpsultan'da silahla taksiciyi öldüren şüpheli kamerada | Video
18.08.2025 | 16:28

Eyüpsultan'da silahlı saldırı düzenleyerek taksiciyi öldüren şüphelinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya, M.E.İ. tarafından silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Sefer Kaya'ya 5 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından taksiciyi öldüren 18 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli M.E.İ.'yi yakalanmıştı. Emniyete getirilen M.E.İ.'nin cinayetin ardından yakalanmamak için cep telefonunu kırdığı öğrenilmiş ve kendisine sorulan sorulara cevap vermediği ve susma hakkını kullandığı belirtilmişti. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

SİLAHLI SALDIRGANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Silahlı saldırı düzenleyerek taksiciyi öldüren şüphelinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, taksi şoförü Sefer Kaya'nın olay yerine gittiği ve şüphelinin cinayetin ardından kaçtığı anlar yer aldı.

