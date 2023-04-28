Eyüpsultan'da su borusu patladı, tramvaylar mahsur kaldı | Video
Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinde 15.30 sıralarında su borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su yolları göre çevirdi. Su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı. Silahtarağa Tüneli'nde ise ulaşım aksıyor.
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