Eyüpsultan'da su borusu patladı, tramvaylar mahsur kaldı | Video

Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinde 15.30 sıralarında su borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su yolları göre çevirdi. Su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı. Silahtarağa Tüneli'nde ise ulaşım aksıyor.