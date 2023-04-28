Eyüpsultan'da su borusu patladı, yollar göle döndü! | Video
Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinin su borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su yolları göre çevirdi. Su birikintisi nedeniyle Silahtarağa Tüneli'nde ulaşım aksıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Eyüpsultan'da su borusu patladı, yollar göle döndü! | Video 28.04.2023 | 16:39
01:54
01:03
İşçi servisi karşı yola geçen çocuğa böyle çarptı | Video 28.04.2023 | 16:15
03:54
Bobinaj dükkanı alevlere teslim oldu | Video 28.04.2023 | 15:48
03:19
Yaya geçidinden geçerken araç böyle çarptı: 1 ölü | Video 28.04.2023 | 15:35
06:25
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 28.04.2023 | 15:11
00:27
Pendik’te sokak ortasında eski sevgilisini darp eden şahıs yakalandı | Video 28.04.2023 | 15:11
03:52
06:22
Silahlı robot Sarbot'a TEKNOFEST'te yoğun ilgi | Video 28.04.2023 | 12:53
00:31
Sivas’ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi | Video 28.04.2023 | 13:43
02:40
Kuzenler Çetesi Operasyonu'nda 42 şüpheli adliyede | Video 28.04.2023 | 13:43
01:43
Ramazan yardımı bahanesiyle 38 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı | Video 28.04.2023 | 14:06
03:21
İstanbul’da iki genç araçta başlarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 28.04.2023 | 14:06
05:02
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza | Video 28.04.2023 | 13:52
02:14
05:11
Sultangazi'de mazot hırsızlığı kamerada | Video 28.04.2023 | 10:25
01:36
01:22
İzmir'de koca dehşeti! Çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü | Video 28.04.2023 | 13:00
04:01
01:22
İzmir'de koca dehşeti! Çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü | Video 28.04.2023 | 13:08