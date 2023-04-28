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Eyüpsultan'da su borusu patladı, yollar göle döndü! | Video

Eyüpsultan'da su borusu patladı, yollar göle döndü! | Video

28.04.2023 | 16:39

Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinin su borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su yolları göre çevirdi. Su birikintisi nedeniyle Silahtarağa Tüneli'nde ulaşım aksıyor.

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