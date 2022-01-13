Eyüpsultan'da virajı alamayan kamyonet gecekondunun üzerine devrildi | Video

Eyüpsultan'da su taşıyan kamyonetin gecekondunun üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Şen Sokak'ta su taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak, aşağıda kalan bir gecekondunun üzerine devrildi. Kazada kamyonetin sürücüsü ve gecekonduda yaşayan bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kamyonetin kaldırılması için çalışma başlatıldı.