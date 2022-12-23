Eyüpsultan'da yanan fabrikada kayıp işçinin cesedine ulaşıldı | Video

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EYÜPSULTAN'da yanan fabrikada kayıp işçinin cesedine yangından yaklaşık 24 saat sonra ulaşıldı
Yangın, dün saat 13.30 sıralarında, Habipler Pirinççi Mahallesi'nde 2 katlı araç filtresi üreten fabrikada bilinmeyen nedenle çıktı. Alev alev yanan fabrika gece saatlerinde söndürülebildi. Kayıp olduğu belirtilen fabrikanın işçilerinden Sedat Cesur (43)'un cesedine ise yaklaşık 24 saat sonra ulaşılabildi. Cesur'un cesedinin savcının incelemesinin ardından fabrikadan çıkarılacağı öğrenildi.