Eyüpsultan'da yangın | Video
Eyüpsultan'da bulunan bir fabrikanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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