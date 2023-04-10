Video Yaşam Eyüpsultan'da yangın | Video
Eyüpsultan'da yangın | Video

Eyüpsultan'da yangın | Video

10.04.2023 | 18:08

Eyüpsultan'da bulunan bir fabrikanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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