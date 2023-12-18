Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı | Video
Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkiinde bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 31 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.
Kaza anında otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, "Biz Ankara'dan Edirne'ye gidiyorduk. 10 dakika kadar önce dinlenme tesislerinde mola verdik. Daha sonra yola çıktık. 10 - 15 dakika sonra ağır patlama sesi gibi bir ses geldi. Yani otobüs hiç frene basmadı. Sonra zaten olan oldu. Bir kişi öldü, yaralılar var, şoförün de bacağı kırık. Bayağı yaralı var. Tır bariyere vurmuş ve dışarı çıkmış ama durun diye işaret vermiş. Diğer tırlar durmuşlar ama bizim otobüs durmamış. Ortadan girmiş tıra" ifadelerini kullandı.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Yaralıların çıkarılmasının ardından ekipler kaza yapan otobüs ve tırı kaldırmak için çalışma başlattı.
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