Eyüpsultan'daki kan donduran cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Eyüpsultan'daki kadın cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Engin Çelik ile Ayşe Çelik'in boşanma dilekçesi vermek için geldikleri adliyeden birlikte çıktıkları adamın valiz taşıdığı kameraya yansıdı.
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