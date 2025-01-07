Eyüpsultan'daki kan donduran cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.01.2025 | 13:27 Eyüpsultan'daki kadın cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Engin Çelik ile Ayşe Çelik'in boşanma dilekçesi vermek için geldikleri adliyeden birlikte çıktıkları adamın valiz taşıdığı kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Eyüpsultan'da boşanma aşamasındaki Engin Çelik ile Ayşe Çelik arasında tartışma çıkmış, tartışmada adam eşini araçta silahla vurarak öldürmüştü. Ardından Engin Çelik, cesedi otomobilinin bagajına koyarak ormana götürmeye çalıştığı sırada Sultangazi'de yakalanmıştı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Engin Çelik ile Ayşe Çelik'in Eyüpsultan'da boşanma dilekçesi vermek için geldikleri adliyeden birlikte çıkmaları kameralara takıldı. Engin Çelik'in elindeki valizle ilerlediği Ayşe Çelik'in ise arkasından geldiği kameralara yansıdı.