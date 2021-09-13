Video Yaşam Eyüp'te korkutan çatı yangını | Video

Eyüp'te korkutan çatı yangını | Video

Eyüp'te korkutan çatı yangını | Video
13.09.2021 | 09:57

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Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor

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Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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