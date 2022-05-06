Ezan okumada dünya birincisi Kara, Vanlıları mest etti | Video

Suudi Arabistan’da düzenlenen Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birinci olan Vanlı imam Muhsin Kara, geldiği memleketinde okuduğu ezanla herkesi mest etti.

Suudi Arabistan'da yapılan Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda sesi ve tınısıyla jüri üyelerini kendine hayran bırakarak binlerce kişi arasında birinci olan Vanlı Kara, Ramazan Bayramı ziyareti dolayısıyla memleketine geldi. Van YYÜ yerleşkesinde bulunan Merkez Camii'nde Cuma namazı öncesi Kara, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından ezan okudu. Kara hem tilaveti hem de okuduğu ezanla kulakların pasını sildi.

"YARIŞMAYA 80 ÜLKEDEN 41 BİN KİŞİ KATILDI"

Namaz sonrası gazetecilere konuşan Muhsin Kara, Vanlı olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Suudi Arabistan Krallığı tarafından 2019 yılında "Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendiğini anımsatan Kara, "Toplamda 80 ülkenin katılım gösterdiği ve 41 bin yarışmacının yer aldığı yarışmaya iştirak ettik. Allah'a hamdolsun ki hem milletimiz adına hem ülkemiz adına hem de doğup büyüdüğüm memleketim adına güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum. Rabbime sonsuz hamd ediyorum, bize böyle bir lütuf ve ihsanda bulunduğu için. İnsanlar artık Kur'an-ı Kerim ve ezan okuyarak da bir yerlere gelip İslamiyet'e hizmet edebileceklerini, dünyevi ve uhrevi birçok nimete gark olacaklarını bu vesileyle görmüş oldular" dedi.