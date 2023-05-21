Video Yaşam Ezine’de barajda tekne battı: Kayıp 1 kişi aranıyor | Video
Ezine’de barajda tekne battı: Kayıp 1 kişi aranıyor | Video

Ezine’de barajda tekne battı: Kayıp 1 kişi aranıyor | Video

21.05.2023 | 15:16

Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki Bahçeli barajında iddiaya göre 3 kişi tekne ile balık tutmak istedi. Teknenin batması sonucu 1 kişi barajda kayboldu. 2 kişi ise kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı. Kayıp olan Afganistan uyruklu Gulam Haziret için barajda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Olay, Ezine ilçesindeki Bahçeli barajında meydana geldi. iddiaya göre, Ali Aktaş (58), Kemal Ateş (56) ve Afganistan uyruklu Gulam Haziret (39) balık tutmak için baraja geldi. Tekneyle balık tutmak için açıldı. Nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tekne battı. Teknedekiler baraj suyuna düştü. Ali Aktaş ve Kemal Ateş kendi imkanlarıyla yüzerek karaya ulaştı. Afganistan uyruklu Gulam Haziret ise kayboldu. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri kurtulan 2 kişiye müdahale etti. Kemal Ateş, ilk müdahelesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine jandarma, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipler sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, barajda kayıp olan Afganistan uyruklu Gulam Hazirat için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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