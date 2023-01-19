Fabrika duvarına çarpan otomobil alev aldı; 2 yaralı | Video
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil fabrika duvarına çarpıp alev aldı. Yangın çıkmadan önce otomobilden inen 2 kişi yaralandı.
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