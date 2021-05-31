Facia böyle teğet geçti. Yağmurda kayan tırın dorsesi kadın sürücünün otomobiline çarptı | Video
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Bursa'nın İznik ilçesinde yağmur sebebiyle ıslanan yolda virajı alırken kayan tırın dorsesi karşı şeritten gelen kadın sürücünün kullandığı otomobile çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, facianın teğet geçtiği kazada kadın sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Boyalıca Mahallesinde meydana gelen kazada, Orhangazi istikametine gider tır virajı alırken dorsesi bir anda kaymaya başlayıp, karşı şeritten gelen otomobilin ön kısmına çarptı. Tırın dorsesi ile kaldırım arasında kalan otomobilin kadın sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Maddi hasarın yaşadığı kaza sonrası taraflar anlaşarak yollarına devam etti.