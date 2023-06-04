Video Yaşam Faciadan dönüldü! Selin çökerttiği bölüme yaklaşan tren, vatandaşlar tarafından son anda durduruldu | Video
Faciadan dönüldü! Selin çökerttiği bölüme yaklaşan tren, vatandaşlar tarafından son anda durduruldu | Video

Faciadan dönüldü! Selin çökerttiği bölüme yaklaşan tren, vatandaşlar tarafından son anda durduruldu | Video

04.06.2023 | 08:34

Denizli’de 4 gün aradan sonra yeniden yaşanan sel afeti, karayollarının yanı sıra demiryolu hattında da çökmeye neden oldu. Arazilerini kontrol için gittiklerinde çökmeyi fark eden vatandaşlar, yaklaşmakta olan treni son anda durdurarak bir facianın önüne geçti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'de geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan sel baskınları, dün akşam saatlerinde yeniden yüzünü gösterdi. Kent merkezinde birçok evin sular altında kaldığı sel baskınları, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ardından demiryolunu da vurdu. Şiddetli yağışın ardından kanaldan taşan sular, tarım arazileriyle birlikte bölgeden geçen İzmir-Aydın-Denizli demiryoluna ağır hasar verdi. Demiryolunun Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı ve Korucuk mahalleleri arasında oluşan su birikintisi nedeniyle çökme meydana geldi.

Arazilerini kontrol etmek için bölgeye gittiklerinde demiryolundaki çökmeyi fark eden vatandaşlar, durumu ilgili birimlere haber verdi. O esnada bir trenin yaklaşmakta olduğunu gören vatandaşlar, o yöne doğru koşarak trenin durmasını sağladı. Ciddi boyutta oluşan çökme nedeniyle geçişine izin verilmeyen tren, en yakın istasyona yönlendirildi. Trenden indirilen yolcular, başka araçlarla gidecekleri yerlere ulaştırıldı.

"TRENİ DURDURAMASAYDIK, KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİRDİ"
Yaşananları cep telefonu ile kaydeden ve koşarak tirenin durmasını sağlayan vatandaş yaşayanları, "Evimiz yakın olduğu için bölgeye bakmaya geldik. Tren yolunun göçmüş olduğunu görünce yetkililere haber verdik. Aramamızın üzerinden daha 5 dakika bile geçmeden bir trenin geldiğini görünce o tarafa doğru koşup, uyarı yaparak durmasını sağladık. Şükür tren de durabildi, duramasaydı kötü bir sonuç yaşanabilirdi. Rabbim bir şekilde bizi buraya gönderdi" sözleriyle anlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kamyonu yutan yol, 4 gün sonra yeniden çöktü | Video 03:39
Kamyonu yutan yol, 4 gün sonra yeniden çöktü | Video 04.06.2023 | 08:34
Faciadan dönüldü! Selin çökerttiği bölüme yaklaşan tren, vatandaşlar tarafından son anda durduruldu | Video 01:11
Faciadan dönüldü! Selin çökerttiği bölüme yaklaşan tren, vatandaşlar tarafından son anda durduruldu | Video 04.06.2023 | 08:34
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’e konuştu | Video 02:42
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’e konuştu | Video 03.06.2023 | 23:10
Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı’nın ilk mesajları: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız 30:28
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajları: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız 03.06.2023 | 18:35
Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü... | Video 00:54
Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü... | Video 03.06.2023 | 16:06
Antalya’da şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar selde sürüklendi: Korkunç görüntüler | Video 02:25
Antalya'da şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar selde sürüklendi: Korkunç görüntüler | Video 03.06.2023 | 13:01
Ataşehir’de polis ve bekçilere hakaret ve mukavemet eden 2 şahıs gözaltına alındı | Video 00:26
Ataşehir’de polis ve bekçilere hakaret ve mukavemet eden 2 şahıs gözaltına alındı | Video 03.06.2023 | 12:44
Diyarbakır’da kaçakçılığa geçit yok: 17 şüpheli tutuklandı | Video 01:04
Diyarbakır’da kaçakçılığa geçit yok: 17 şüpheli tutuklandı | Video 03.06.2023 | 12:37
Kavga anları saniye saniye kaydedilmişti... 25 yaşındaki genci öldüren taksici adliyeye sevk edildi | Video 02:21
Kavga anları saniye saniye kaydedilmişti... 25 yaşındaki genci öldüren taksici adliyeye sevk edildi | Video 03.06.2023 | 12:33
13 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:22
13 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.06.2023 | 11:36
Bayrampaşa’da kamyon devrildi, genç kadın yaralandı: O anlar kamerada | Video 03:09
Bayrampaşa’da kamyon devrildi, genç kadın yaralandı: O anlar kamerada | Video 03.06.2023 | 11:33
Hatay’da 14 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 02:20
Hatay’da 14 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 03.06.2023 | 11:24
Konya’da minibüs alt geçide düştü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:01
Konya'da minibüs alt geçide düştü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03.06.2023 | 10:57
Şarjda ısınıp patlayan telefon evi savaş alanına çevirdi! | Video 01:36
Şarjda ısınıp patlayan telefon evi savaş alanına çevirdi! | Video 03.06.2023 | 10:55
Pendik’te drift yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye 20 bin 778 TL ceza! | Video 00:21
Pendik’te drift yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye 20 bin 778 TL ceza! | Video 03.06.2023 | 10:23
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı | Video 02:13
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı | Video 03.06.2023 | 10:19
Adana’da 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi | Video 02:16
Adana'da 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi | Video 03.06.2023 | 10:13
Otomobilin çarpıp kaçtığı motokurye yaralandı | Video 01:31
Otomobilin çarpıp kaçtığı motokurye yaralandı | Video 03.06.2023 | 10:09
Arnavutköy’de bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:56
Arnavutköy’de bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada | Video 03.06.2023 | 09:28
İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 01:45
İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 03.06.2023 | 09:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA