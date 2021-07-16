Video Yaşam Facianın eşiğinden dönüldü! Hafriyat kamyonunun dorsesi yüksek gerilim hattının tellerine temas etti | Video

Facianın eşiğinden dönüldü! Hafriyat kamyonunun dorsesi yüksek gerilim hattının tellerine temas etti | Video

Facianın eşiğinden dönüldü! Hafriyat kamyonunun dorsesi yüksek gerilim hattının tellerine temas etti | Video
16.07.2021 | 16:47

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Afyonkarahisar’da hafriyat döken kamyonun dorsesinin yüksek gerilim hatlarındaki elektrik tellerine temas etmesi ile yangın çıkarken, kamyonun kopardığı kablolara çarpmak istemeyen iki otomobil kaza yaptı. Kopan elektrik telinde akımın bulunmaması ise faciayı önledi.

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Olay, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Akcin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede hafriyat döken bir kamyonun dorsesi alçak gerilim hatlarına temas edince yaşanan şase sonrası düşen kıvılcımlardan boş arazideki otlar tutuştu. Temas ettiği kablolardan kurtulmak isteyen kamyon sürücüsü manevra yapınca bu defa açık haldeki dorse yüksek gerilim hatlarına temas edip kablolardan birisini kopardı. Kopan ve yola sarkan kablodan şans eseri akım geçmemesi facianın önüne geçerken, bu sırada olay yerinden geçen ve sarkan kabloya çarpmak istemeyen otomobiller kaza yaparak birbirlerine girdi. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

KARAYOLUNDA TRAFİK YAKLAŞIK 10 DAKİKA DURDU
Üst üste yaşanan olaylardan dolayı karayolunun bir yönü yaklaşık 10 dakika trafiğe kapalı kalırken, bölgeye gelen polis ekipleri sarkan kablolardan dolayı ilk etapta trafiği tır, kamyon ve otobüs dışındaki araçlara açtı. Sonrasında elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin kopan ve akımın geçmediği kabloyu yoldan kaldırması ile trafik normal seyrine döndü. Yangının çıktığı araziye de itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayın ardından polis tarafından çok yönlü inceleme başlatıldı.

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