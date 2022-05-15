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OTOMATİK OYNAT
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Falezler üzerindeki manzara keyfi hastanede bitti | Video 15.05.2022 | 08:39
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Bayramda kaybolmuştu, 12 gün sonra cansız bedenini bulundu 15.05.2022 | 08:39
00:23
Tuzla'da korkunç cinayet! Damadını öldürüp varile koymuş | Video 14.05.2022 | 15:33
01:08
Polis kılığında sahte kimlik ile fuhuş operasyonu | Video 14.05.2022 | 15:30
07:09
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 4 zehir tacirine suçüstü | Video 14.05.2022 | 12:52
05:44
Bağcılar'da binanın çatı katında yangın! | Video 14.05.2022 | 11:17
03:51
Şampiyonluk gelince saçlarını bordo maviye boyattı | Video 14.05.2022 | 11:03
02:15
Motosikletlinin bisiklete çarptığı kaza kamerada | Video 14.05.2022 | 10:25
03:32
Büyükada'da denize düşen sağlık çalışanı ağır yaralandı | Video 14.05.2022 | 10:28
05:25
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Tuz Gölü'ne göç eden flamingoların renkli yolculuğu | Video 14.05.2022 | 10:29
02:41
Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı | Video 14.05.2022 | 10:35
02:14
Gözü dönen adam husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu | Video 14.05.2022 | 09:21
04:10
Adana’da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı | Video 14.05.2022 | 09:18
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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 14.05.2022 | 09:55
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Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar! O anlar kamerada | Video 14.05.2022 | 09:41
Antalya’da falezler üzerine manzara izlemeye çıkan kişi dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Denizden alınamayan şahıs itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.