Video Yaşam Falezlerde saatlerce mahsur kalan köpek, deniz polisinin 'film gibi' operasyonuyla kurtarıldı | Video
Falezlerde saatlerce mahsur kalan köpek, deniz polisinin 'film gibi' operasyonuyla kurtarıldı | Video

Falezlerde saatlerce mahsur kalan köpek, deniz polisinin 'film gibi' operasyonuyla kurtarıldı | Video

25.11.2021 | 09:49

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Antalya’da falezlerdeki kayalık alanda mahsur kalıp saatlerce fark edilemeyen köpek, deniz polisinin başarılı operasyonu sonucu kurtarıldı. Yağmur altında gerçekleşen operasyonda köpeğin kurtarılma anındaki sevinç hareketleri de görüntülere yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesindeki falezlerde yaşandı. Falezlerin denize yakın kısmında bir köpek kayalık alanda mahsur kaldı. Bulunduğu yerden ne yukarı ne de aşağı inebilen köpeğin durumu, tur düzenleyen teknedekilerin fark etmesi sonucu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Saat 15.20 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi sevk edildi. Yat Limanı'ndan iki ayrı ekip olarak çıkış yapan deniz polisi, bölgeye gelerek kayalık alanda kurtarılmayı bekleyen köpek için operasyon hazırlığı yaptı. Köpeğin, polisleri görünce sevinç hareketleri ise görüntülere yansıdı. Yağmurlu havada oldukça ıslanan köpeği, bottan inen bir polis memuru kayalık alana çıkarak kucakladı, ardından bota aldı. Köpek, botla Kaleiçi Yat Limanına getirildi.

Kurtarma anı baştan sona kadar kameralara yansırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen köpek, deniz polisi şube müdürlüğünde yemek ve su verildikten sonra belediye ekiplerine teslim edildi.

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