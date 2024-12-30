Falezlerden düşen araç ve genç için yapılan arama çalışmalarının su altı görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.12.2024 | 12:11 Antalya'da yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden düşen otomobilde olduğu değerlendirilen Engin Ş. adlı genci arama çalışmaları 5’inci gününde devam ederken, araç ve genci arama çalışmalarına ait su altı görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde, geçtiğimiz Çarşamba akşamı aracıyla birlikte yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden denize düştüğü belirtilen Engin Ş. adlı şahsı arama çalışmaları, 5'inci gününde de aralıksız sürüyor. Mobil Halk Plajı'na yakın bir noktada gerçekleşen olay sonrası başlatılan çalışmalar, deniz polisi, AFAD, itfaiye, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçların katılımıyla devam ediyor.

ARAÇ BULUNDU, GENCİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Arama kurtarma ekipleri yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan taramalar sonucunda, denize düşen aracın yeri tespit edildi. Dalgıçlar tarafından araç bulunup halat yardımıyla sudan çıkartıldı.

AİLE UMUTLA BEKLİYOR

Çıkartılan araç içerisinde Engin Ş.'ye rastlanılmazken, ailesi olay yerinde çaresizce gelecek haberi bekliyor, bir yandan da umutlarını koruyor. Çok sayıda ekibin yer aldığı arama çalışmalarının sonuç vermesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

SU ALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan bölgede araç bulunmadan hemen öncesinde arama çalışmalarına ait su altı görüntüleri ortaya çıktı. Side Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin kameralarına yansıyan görüntülerde, fırtına ve yağıştan dolayı bulanık olan denizdeki arama çalışmaları yer aldı. Görüntülerinde devamında ise araba ait parçaların bulunduğu görüldü.