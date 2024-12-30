Video Yaşam Falezlerden düşen araç ve genç için yapılan arama çalışmalarının su altı görüntüleri ortaya çıktı | Video
Falezlerden düşen araç ve genç için yapılan arama çalışmalarının su altı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Falezlerden düşen araç ve genç için yapılan arama çalışmalarının su altı görüntüleri ortaya çıktı | Video

30.12.2024 | 12:11

Antalya'da yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden düşen otomobilde olduğu değerlendirilen Engin Ş. adlı genci arama çalışmaları 5’inci gününde devam ederken, araç ve genci arama çalışmalarına ait su altı görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde, geçtiğimiz Çarşamba akşamı aracıyla birlikte yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden denize düştüğü belirtilen Engin Ş. adlı şahsı arama çalışmaları, 5'inci gününde de aralıksız sürüyor. Mobil Halk Plajı'na yakın bir noktada gerçekleşen olay sonrası başlatılan çalışmalar, deniz polisi, AFAD, itfaiye, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçların katılımıyla devam ediyor.

ARAÇ BULUNDU, GENCİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Arama kurtarma ekipleri yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan taramalar sonucunda, denize düşen aracın yeri tespit edildi. Dalgıçlar tarafından araç bulunup halat yardımıyla sudan çıkartıldı.

AİLE UMUTLA BEKLİYOR
Çıkartılan araç içerisinde Engin Ş.'ye rastlanılmazken, ailesi olay yerinde çaresizce gelecek haberi bekliyor, bir yandan da umutlarını koruyor. Çok sayıda ekibin yer aldığı arama çalışmalarının sonuç vermesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

SU ALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan bölgede araç bulunmadan hemen öncesinde arama çalışmalarına ait su altı görüntüleri ortaya çıktı. Side Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin kameralarına yansıyan görüntülerde, fırtına ve yağıştan dolayı bulanık olan denizdeki arama çalışmaları yer aldı. Görüntülerinde devamında ise araba ait parçaların bulunduğu görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Falezlerden düşen araç ve genç için yapılan arama çalışmalarının su altı görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:53
Falezlerden düşen araç ve genç için yapılan arama çalışmalarının su altı görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.12.2024 | 12:11
MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz | Video 00:47
MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz | Video 30.12.2024 | 12:11
Daha önce evinin kapısını yaktığı kadını, elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı | Video 06:00
Daha önce evinin kapısını yaktığı kadını, elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı | Video 30.12.2024 | 12:11
Batman’a gelin gelen Vietnamlı Hoan adını Hilal olarak değiştirdi 05:36
Batman'a gelin gelen Vietnamlı Hoan adını Hilal olarak değiştirdi 30.12.2024 | 10:26
Başıboş köpekler havadaki drona saldırdı | Video 01:20
Başıboş köpekler havadaki drona saldırdı | Video 30.12.2024 | 10:26
Esenyurt’ta komşuların yüksek ses tartışması mahalle kavgasına döndü | Video 03:32
Esenyurt’ta komşuların yüksek ses tartışması mahalle kavgasına döndü | Video 30.12.2024 | 10:08
Mardin’de kaza sonrası iki grup arasında yumruklu kavga kamerada | Video 00:59
Mardin’de kaza sonrası iki grup arasında yumruklu kavga kamerada | Video 30.12.2024 | 10:04
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Galatasaray sorusu! 02:52
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Galatasaray sorusu! 30.12.2024 | 09:28
Kartal sahil yolunda kaza: 1’i ağır 6 yaralı | Video 03:18
Kartal sahil yolunda kaza: 1'i ağır 6 yaralı | Video 30.12.2024 | 08:57
Erzincan’da şarampole devrilen otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:59
Erzincan’da şarampole devrilen otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı | Video 30.12.2024 | 08:54
Narkokapan-4 operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı | Video 01:15
Narkokapan-4 operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı | Video 30.12.2024 | 08:47
Kadıköy’de kanalizasyon borusu patladı! Vatandaşlardan İSKİ’ye tepki | Video 03:33
Kadıköy'de kanalizasyon borusu patladı! Vatandaşlardan İSKİ'ye tepki | Video 30.12.2024 | 08:47
İstanbul Havalimanı’nda şüpheli valiz alarmı | Video 00:16
İstanbul Havalimanı’nda şüpheli valiz alarmı | Video 30.12.2024 | 08:47
Beyoğlu’nda korkutan yangın: Kalbi duran kediyi itfaiye hayata döndürdü | Video 03:46
Beyoğlu'nda korkutan yangın: Kalbi duran kediyi itfaiye hayata döndürdü | Video 29.12.2024 | 14:13
Down sendromlu vatandaşı Heimlich manevrası kurtardı | Video 03:33
Down sendromlu vatandaşı Heimlich manevrası kurtardı | Video 29.12.2024 | 14:13
Sakarya’da dehşet: 3 ay önce evlendiği eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı | Video 00:35
Sakarya'da dehşet: 3 ay önce evlendiği eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı | Video 29.12.2024 | 14:13
Freni boşalan tır araçları biçti, aracını park eden sürücü kıl payı kurtuldu | Video 00:46
Freni boşalan tır araçları biçti, aracını park eden sürücü kıl payı kurtuldu | Video 29.12.2024 | 14:13
Okul müdürünün ’Heimlich manevrası’ öğrenciyi kurtardı | Video 00:36
Okul müdürünün 'Heimlich manevrası' öğrenciyi kurtardı | Video 29.12.2024 | 12:29
Sarıyer’de denize düşüp kaybolan kardeşler 36 gündür aranıyor | Video 04:12
Sarıyer'de denize düşüp kaybolan kardeşler 36 gündür aranıyor | Video 29.12.2024 | 12:27
9 yıldır kayıp olan Dursun Kaan Taşçı’nın akıbeti hala bilinmiyor | Video 07:59
9 yıldır kayıp olan Dursun Kaan Taşçı'nın akıbeti hala bilinmiyor | Video 29.12.2024 | 12:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA