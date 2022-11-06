Fare pisliklerinin içinde sahte içki hazırlayıp satıyorlardı | Video

İzmir'in Bayındır ilçesinde hayvan damında sahte içki ürettiği tespit edilen kişi gözaltına alındı. Fare pisliklerinin de bulunduğu hayvan damında yapılan aramada ise 1 buçuk tona yakın sahte içki ele geçirildi.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bayındır ilçesinde T.H. adlı bir kişinin hayvan damında sahte içki bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından önceden belirlenen adrese düzenlenen baskında, 1 ton 430 kilo sahte şarap ele geçirilirken, olayla ilgili T.H. adlı şahıs gözaltına alındı.

ÜRETİM YERİ MİDE BULANDIRDI

Öte yandan sahte şarapların üretildiği ve depolandığı hayvan damında fare pislikleri de dikkat çekerken, sahte şarapların muhafaza edildiği pet şişelerin pislik içinde olduğu görüldü. Gözaltına alınan T.H.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.