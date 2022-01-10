Farkında olmadan feci kazayı kayda aldı | Video

Gaziantep'te kavşaktan ana yola çıkmak isteyen otomobil, ters şeritten üzerine doğru gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi havada taklalar atarak yere düşerken, kaza anları ise sosyal medya için görüntü çeken bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.