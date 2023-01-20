Fatih'de park halindeki lüks otomobil alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 20.01.2023 | 08:37 Fatih'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.söndürülen lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 03 30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi İmam Mehmet Sokakta meydana geldi. İddiaya göre otomobilde yangın çıktı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.