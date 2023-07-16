Video Yaşam Fatih’te 10 bin dolarını gasp ettikleri adamı silahla vuran 2 şahıs güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Fatih’te 10 bin dolarını gasp ettikleri adamı silahla vuran 2 şahıs güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Fatih’te 10 bin dolarını gasp ettikleri adamı silahla vuran 2 şahıs güvenlik kamerasına yansıdı | Video

16.07.2023 | 10:04

Fatih Haseki’de motosikletli iki şahıs döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu bir kişiyi gasp etti. Bacağından vurulan ve 10 bin dolar parası gasp edilen Vail Halil’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Fatih Haseki Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Vail Halil, bir döviz bürosundan çıkarak çantasındaki 10 bin dolar ile cadde üzerinde yürürken motosikletli iki hırsız tarafından takip edilmeye başlandı.

TAKİP EDİP GASP ETTİLER
Kimlikleri henüz belirlenemeyen hırsızlar, takibin ardından Vail Halil'in çantasını çaldı. Daha sonra hırsızlar Vail Halil'i bacağından vurdu. Bu esnada silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan olay anına ilişkin görüntüde, yolda yürüyen Vail Halil'in çantasını motosikletli iki hırsızın aldığı, çantası çalınan Vail Halil'in ise hırsızların arkasından koştuğu görüldü. Görüntülere hırsızların kendilerine direnen Vail Halil'i bacağından vurarak kaçtığı anlar da yansıdı.

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