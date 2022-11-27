Video Yaşam Fatih'te 16 yaşındaki genç, husumetlilerin saldırısında denk gelen kurşunla öldü | Video
Fatih'te 16 yaşındaki genç, husumetlilerin saldırısında denk gelen kurşunla öldü | Video

Fatih'te 16 yaşındaki genç, husumetlilerin saldırısında denk gelen kurşunla öldü | Video

27.11.2022 | 10:17

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Fatih'te husumetli olduğu kişilere motosikletle geçerken ateş açtığı iddia edilen şüphelilerin silahından çıkan kurşun, işten çıkarak kuzenlerinin yanına gitmek için yürüyen 16 yaşındaki  Kendal Yıldız'ın başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, 19 Kasım Cumartesi günü saat 02.50'de İskender Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çalışmak için Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen 16 yaşındaki Kendal Yıldız, kebapçıda işe başladı. İş yeri sahibi Kendal Yıldız'ın yorulduğunu düşünerek mesaisini bir saat erken bitirerek evine gitmesini söyledi. İşten çıkan Yıldız, Simitçi Şakir Sokak üzerindeki iş yerinde çalışan kuzenlerinin yanına gitti. Yıldız sokağın girişine geldiğinde motosikletli 2 kişi sokağa doğru ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri Kendal Yıldız'ın başına isabet etti. Yıldız kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kendal Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Ekipler, motosikletin üzerinde bulunan şüphelilerin B.G. ve Y.E. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda motosikleti kullanan Y.E. gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah metruk bir binada bulunurken, silahı ateşleyen B.G.'nin polis tarafından arandığı öğrenildi.

"OLAYLA HİÇBİR ALAKASI YOKTU"
Esnaf Kenan Pekcan, "Yazık, masumdu. Burada kebapçıda çalışıyordu. Patronu da 1 saat erken göndermiş. 'Git, dinlen' demiş. Burada amcaoğullarının yanına geliyor. Kaza kurşunu, iki tane kendini bilmez insan ateş ediyor. Çocuk da kurşunların hedefi oluyor. Melek gibi bir çocuk. 16-17 yaşındaydı. Evdeydim. Duyunca şok oldum. Olayla hiçbir alakası yok. Masumdu" dedi.

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