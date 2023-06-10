Video Yaşam Fatih’te 2 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı | Video
Fatih’te 2 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı | Video

Fatih’te 2 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı | Video

10.06.2023 | 08:41

İstanbul Fatih’te biber gazı sıkma meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin uzun namlulu silah ile ateş açan şüphelinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Katip Kasım Mahallesi'nde kurulan pazarda dün meydana gelen olayda bir şahıs etrafa kontrolsüz şekilde biber gazı sıkmıştı. Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan Beşir A. ve Harun K, müşterilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle duruma tepki göstermişti. Tartışmanın ardından akşam saatlerinde tekrar olay yerine gelen şüpheli, Beşir A. ve Harun K.'ya silahla ateş açmıştı. Esnafın da silahla karşılık vermesi üzerine silahlı kavga yaşanmıştı.

ŞÜPHELİLER POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI
Yaşanan çatışmada Beşir A. ve Harun K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, çevredeki 4 kişi de hafif şekilde yaralandı. Olaya karışan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA
Öte yandan sokak ortasında yaşanan çatışmanın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, elinde uzun namlulu silah olan bir kişinin ateş açtığı ve karşı tarafın da ateşle karşılık verdiği görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te 2 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:52
Fatih’te 2 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 10.06.2023 | 08:41
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis uygulama noktasında kaza yaptı | Video 00:40
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis uygulama noktasında kaza yaptı | Video 10.06.2023 | 08:41
Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı | Video 00:39
Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı | Video 09.06.2023 | 22:39
Antalya’da 13 bin şişe sahte içki ele geçirildi | Video 00:39
Antalya’da 13 bin şişe sahte içki ele geçirildi | Video 09.06.2023 | 16:53
Adıyaman’da feci kaza! Takla atan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı! | Video 01:08
Adıyaman’da feci kaza! Takla atan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı! | Video 09.06.2023 | 16:12
İstanbul’da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi | Video 01:18
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi | Video 09.06.2023 | 16:09
Fatih’te çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi | Video 06:28
Fatih’te çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi | Video 09.06.2023 | 14:54
Bayramiç’te virajı alamayarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 01:14
Bayramiç’te virajı alamayarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 09.06.2023 | 13:57
Esenyurt’ta sokak köpeklerinin park halindeki aracı parçaladığı anlar kamerada | Video 00:46
Esenyurt’ta sokak köpeklerinin park halindeki aracı parçaladığı anlar kamerada | Video 09.06.2023 | 13:45
Sancaktepe’de diş tedavisinde narkoz krizi: Yoğun bakıma alındı | Video 03:17
Sancaktepe’de diş tedavisinde narkoz krizi: Yoğun bakıma alındı | Video 09.06.2023 | 13:16
Bakan Kacır: “Türkiye’yi kendi teknolojisini geliştiren, rekabet edebilen bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz” | Video 05:12
Bakan Kacır: “Türkiye’yi kendi teknolojisini geliştiren, rekabet edebilen bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz” | Video 09.06.2023 | 13:16
Yağmurdan sonra açan çiçekler görsel şölen oluşturdu | Video 03:13
Yağmurdan sonra açan çiçekler görsel şölen oluşturdu | Video 09.06.2023 | 13:05
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:28
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 09.06.2023 | 13:05
Annesine şiddet uygulayan babasını tabancayla vurdu | Video 00:53
Annesine şiddet uygulayan babasını tabancayla vurdu | Video 09.06.2023 | 11:21
Kartal’da tepki çeken görüntü! Otomobilin ezdiği köpek öldü | Video 03:38
Kartal'da tepki çeken görüntü! Otomobilin ezdiği köpek öldü | Video 09.06.2023 | 11:28
Minik çocuk ve köpeği ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 02:32
Minik çocuk ve köpeği ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 09.06.2023 | 11:04
Eskişehir’de bir garip hırsızlık! Balkondaki çamaşırları böyle çaldılar | Video 00:55
Eskişehir’de bir garip hırsızlık! Balkondaki çamaşırları böyle çaldılar | Video 09.06.2023 | 11:04
2 yıldır aranan cinayet zanlısı bir haftalık takip sonucu yakayı ele verdi | Video 00:46
2 yıldır aranan cinayet zanlısı bir haftalık takip sonucu yakayı ele verdi | Video 09.06.2023 | 11:21
Toka ile kapılarını açtıkları evleri soyuyorlardı! Aile görünümlü hırsızlara şafak operasyonu | Video 07:43
Toka ile kapılarını açtıkları evleri soyuyorlardı! Aile görünümlü hırsızlara şafak operasyonu | Video 09.06.2023 | 11:04
İnsanlık ölmemiş dedirten hareket: Çöpte bulduğu 3 bin 200 doları sahibine teslim etti | Video 02:14
İnsanlık ölmemiş dedirten hareket: Çöpte bulduğu 3 bin 200 doları sahibine teslim etti | Video 09.06.2023 | 11:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA