Video Yaşam Fatih'te 250 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliler kamerada | Video

Fatih'te 250 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliler kamerada | Video

Fatih'te 250 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliler kamerada | Video
09.08.2020 | 12:58

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Fatih'te aynı gecede 14 ayrı iş yerinden 250 bin liralık hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler çıkarıldığı mahkeceme tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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